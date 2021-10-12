На автодороге под Нижним Тагилом появятся 2 новых рекламных щита

На автодороге под Нижним Тагилом появятся 2 новых рекламных щита
На автодороге под Нижним Тагилом появятся 2 новых рекламных щита
Сегодня, 15:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
На автодороге Нижний Тагил — Усть-Утка появятся два билборда. Разместить конструкции планируют в районе посёлка Уралец.

Распоряжение о проведении аукциона на установку двух рекламных щитов размещен на сайте администрации Нижнего Тагила. Согласно документу, начальная цена каждого билборда составляет 3 561 рубль.

Устанавливать рекламный щит планируют на 32 километре автодороги до Усть-Утки — на территории поселка Уралец и прилегающих территорий. Сумма задатка, который должны внести участники аукциона составляет 20% от начальной стоимости лота или 712 рублей.

Напомним, в честь Дня Росси в нескольких городах были размещены билборды «Наука рядом.»

Сюжеты:
Нижний Тагил
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