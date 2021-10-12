На автодороге под Нижним Тагилом появятся 2 новых рекламных щита

Распоряжение о проведении аукциона на установку двух рекламных щитов размещен на сайте администрации Нижнего Тагила. Согласно документу, начальная цена каждого билборда составляет 3 561 рубль.
Устанавливать рекламный щит планируют на 32 километре автодороги до Усть-Утки — на территории поселка Уралец и прилегающих территорий. Сумма задатка, который должны внести участники аукциона составляет 20% от начальной стоимости лота или 712 рублей.
Напомним, в честь Дня Росси в нескольких городах были размещены билборды «Наука рядом.»