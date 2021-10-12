О трехчасовом допросе по делу о смертельном ДТП заявила Ксения Собчак

О трехчасовом допросе по делу о смертельном ДТП заявила Ксения Собчак
О трехчасовом допросе по делу о смертельном ДТП заявила Ксения Собчак
Вчера, 21:58ОбществоФото: 1MI
О том, что около трех часов пришлось давать показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о смертельном ДТП в Сочи, заявила телеведущая Ксения Собчак.

По ее словам, все это время следователи задавали вопросы, которые не имеют отношения к тому, о чем должны расспрашивать свидетелей.

Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают,написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что поддерживает связь с пострадавшими.

Напомним, в ДТП под Сочи попал «Мерседес» службы вип-такси, в салоне которого находилась телеведущая вместе со своей командой. Такси выехало на встречную полосу для обгона и столкнулось в лоб с «Фольксвагеном», пассажирка которого скончалась на месте. Теперь водитель такси обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Материалы по теме:
дтпаварияМВДдопросКсения Собчак
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы