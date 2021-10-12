О трехчасовом допросе по делу о смертельном ДТП заявила Ксения Собчак

О том, что около трех часов пришлось давать показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о смертельном ДТП в Сочи, заявила телеведущая Ксения Собчак.

По ее словам, все это время следователи задавали вопросы, которые не имеют отношения к тому, о чем должны расспрашивать свидетелей. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают,написала Собчак в своем Telegram-канале. Она также подчеркнула, что поддерживает связь с пострадавшими. Напомним, в ДТП под Сочи попал «Мерседес» службы вип-такси, в салоне которого находилась телеведущая вместе со своей командой. Такси выехало на встречную полосу для обгона и столкнулось в лоб с «Фольксвагеном», пассажирка которого скончалась на месте. Теперь водитель такси обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Собчак прокомментировала обстоятельства смертельного ДТП под Сочи

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter