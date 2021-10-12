ПГК планирует в два раза увеличить парк фитинговых платформ к концу года

Первая грузовая компания (ПГК) увеличивает количество направлений контейнерных отправок. Теперь ускоренный поезд перевозит грузы с Урала на Дальний Восток без остановок. В регионе это уже второе направление, ранее был организован маршрут Екатеринбург - Санкт-Петербург.

В планах ПГК — развитие парка фитинговых платформ, пишет vostokmedia.com. Как рассказал генеральный директор ПГК Сергей Каратаев, компания работает над совершенствованием сервиса и создает новые возможности для клиентов. Сейчас ПГК является ведущим оператором в полувагонах и крытых вагонах, в планах компании — попадание минимум в тройку лидеров по фитинговым платформам. Недавно были запущены первые контейнерные перевозки в Сибири и на Урале, компания намерена продолжать расширять их географию. По словам Каратаева, в настоящее время компания наращивает парк 80-футовых и 40-футовых фитинговых платформ. Уже 1,5 тыс. единиц этого подвижного состава сейчас находятся в пользовании ПГК, а к концу этого года их количество планируется увеличить до 3 тыс. Отметим, что ПГК в настоящее время является крупнейшим частным оператором железнодорожных перевозок. Компания представлена в 14 российских регионах, в ее распоряжении — полувагоны, крытые вагоны, хопперы и платформы. В парк ПГК входят 100 тысяч вагонов. С этого года ПГК ввела услуги по транспортировке грузов в контейнерах в международном транзитном направлении, а также начала перевозить контейнеры open top на 40-футовых платформах.

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