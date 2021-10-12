Правила поведения при вооруженном нападении на вуз разработало Минобрнауки

Правила поведения при вооруженном нападении на вуз разработало Минобрнауки
Правила поведения при вооруженном нападении на вуз разработало Минобрнауки
Сегодня, 20:23ОбществоФото: 1MI
Инструкцию, как нужно вести себя студентам и преподавателям во время вооруженного нападения на университет, разработало министерство науки и высшего образования вместе с научным и экспертным сообществом в области безопасности.

Исходя из инструкции, в том случае, если в вузе раздались выстрелы, крики или были замечены вооруженные люди, рекомендуется спрятаться в ближайшем помещении. Желательно закрыть его на ключ. Находясь в аудитории, нужно забаррикадироваться — придвинуть к двери стулья и парты. Также требуется отойти от окон, дверей и лечь на пол. В том случае, если под рукой имеется телефон, рекомендуется вызвать 112.

Заметив полицейских, советуется держать руки на виду, чтобы не показаться преступником, а также не делать резких движений.

Напомним, 20 сентября студент Пермского университета устроил стрельбу из ружья в кампусе заведения. Молодая серовчанка рассказала подробности нападения.

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