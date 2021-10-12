РЭО: В строительство 950 мусорных заводов будет вложено около 430 млрд рублей

Пятьдесят три заявки от трети регионов страны на инвестирование строительства мусороперерабатывающих предприятий были направлены куратору мусорной реформы — Российскому экологическому оператору (РЭО). Об этом рассказал руководитель компании Денис Буцаев в ходе Российского экологического форума.

С начала 2021 года РЭО оказывает инвестиционную поддержку в вопросе переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) тремя способами: поручительство по кредитам и займам, приобретение облигаций, в том числе конвертируемых в доли акций УК, а также участие в уставном капитале. Об этом сообщает vostokmedia.com. По словам Буцаева, до конца года поддержка будет предоставлена одиннадцати субъектам РФ на сумму примерно 6,5 млрд рублей, финансирование будет осуществляться в виде выкупа облигаций. Он уточнил, что до 2030 года планируется построить 950 предприятий по переработке ТКО мощностью 94 млн тонн, что потребует вложений на сумму 430 млрд рублей. Финансирование уже получили два мусороперерабатывающих предприятия в Подмосковье — «Алексинский карьер» и «КПО Нева». Отмечается, что 80% проектов, которые получат деньги от РЭО, до конца этого года должны будут пройти экологическую, государственную и строительную экспертизы. Денис Буцаев также рассказал, что РЭО может проинвестировать больше проектов, чем поступило заявок. «На все проекты нашли бы деньги, а в следующем году средств выделили бы еще больше», — резюмировал он.

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