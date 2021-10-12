СКР возбудил и засекретил уголовные дела о гибели военных в части под Тагилом

Уголовные дела возбуждены и расследуются из-за гибели в конце сентября двух солдат и одного офицера в подразделениях дивизии РВСН в ЗАТО «Свободный» под Нижним Тагилом.

О том, что начало расследование по факту несчастного случая заявил специализированный военный отдел СКР, а про расследование суицида — знакомый с ситуацией источник в армейских кругах, сообщает Ура.ру Однако отмечается, что данные предварительного расследования засекречены в соответствии со статьей УПК РФ 161 «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования». Об этом сказано в запросе, подписанном руководителем 482-го ВСО СК России полковником Строченко. Сообщается, что расследование гибели капитана Старикова ведется в рамках заведенного уголовного дела. Детали тоже засекречены. Инсайдер отметил, что было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства Михаила Пащчука. Его труп обнаружен вблизи табельного оружия. Напомним, в конце сентября 2021 года в дивизии РВСН, расположенной под Нижним Тагилом, произошла череда из двух подряд смертей солдат-срочников. Предположительно, 20-летний Иван Катлинских из Тюмени заблудился в лесу на учениях и погиб на ЛЭП при попытке забраться наверх для ориентации на местности, а 19-летний повар Михаил Пащчук совершил суицид. Комиссия Минобороны расследует череду смертей солдат в части под Нижним Тагилом

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