Спирин: Повышение акцизов на алкогольную продукцию полезно для рынка

Новый закон, регулирующий повышение акцизных ставок на алкоголь, обсудят участники Первого Международного форума алкогольной отрасли «Высший Градус», который пройдет в Уфе с 21 по 22 октября. Президент Ассоциации производителей «Русская водка» Владислав Спирин уверен, что рост акцизов хорошо скажется на рынке.

В форуме примут участие крупные производители, импортеры и распространители алкогольной продукции, представители федеральных розничных сетей, эксперты и журналисты, а также должностные лица правительства Республики Башкортостан и чиновники профильных ведомств. Об этом сообщает mkset.ru. По словам президента Ассоциации производителей «Русская водка» Владислава Спирина, новый закон предусматривает индексацию акцизных ставок в пределах 4% ежегодно в течение последующих трех лет. Спирин подчеркнул, что это будет полезно как для рынка, так и для увеличения налоговых сборов. При этом он заявил, что нельзя повышать акцизные ставки слишком резко, так как это вызовет активизацию теневого рынка и появление новых схем незаконного производства алкогольной продукции. Уже сейчас теневой сектор занимает около трети отрасли. И в этом году, по сравнению с показателями 2019 и 2020 годов, рост контрафакта удается сдерживать благодаря принимаемым государством мерам. Форум «Высший Градус» поможет властям и представителям алкогольной отрасли найти общий язык и договориться по жизненно важным вопросам — в том числе по ставкам акцизов, их собираемости и легализации рынка алкоголя в России. Отмечается, что на сегодняшний день алкогольная промышленность является одним из основных источников доходов в федеральный бюджет, причем более половины акцизов приносит именно крепкий алкоголь. Планируется, что «Высший Градус» станет основной площадкой алкогольной отрасли формата B2G. Деловая часть форума пройдет в конгресс-холле «Торатау», а торжественная — в поселке Булгаково, где состоится церемония открытия нового завода АО «Башспирт» — «БашБиоСпирт». Информационным партнером мероприятия выступает холдинг 1Mediainvest.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter