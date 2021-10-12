Туристический маршрут по местам династии Демидовых появится на Урале

Предполагается, что данный маршрут станет брендовым. Об этом заявила директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова, сообщает ТАСС. Она рассказала, что в скором времени Урал посетят эксперты от Ростуризма и Ассоциации туроператоров России. Именно они оценят маршрут.
Он будет проходить через Невьянск, Нижний Тагил, Горноуральский и Нижнесалдинский городские округа. Отмечается, что в маршрут включат достопримечательности, имеющие отношение к династии Демидовых на Урале.
Напомним, 8 октября стало известно, что бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель хочет восстановить фамильную церковь Демидовых в Нижнем Тагиле. Также планирует превратить город в мировой центр с помощью наследия династии.