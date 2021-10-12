Уральский экс-полицейский вышел на пенсию и остался должен 700 тысяч МВД

МВД пытается получить с бывшего сотрудника свердловской полиции 700 тысяч рублей за обучение. Пункт о возмещении стоимости обучения был незаконно внесен в контракт полицейского уже после подписания.

Пенсионер МВД обвиняет своих бывших коллег в фальсификации его трудового контракта, сообщает E1. В контракте, который находится на руках экс-силовика, пункта о возмещении затрат МВД на обучение своего сотрудника отсутствует, но он каким-то образом появился во втором экземпляре. СК провел проверку и установил, что тот второй экземпляр договора, хранящийся в отделе кадров МВД, является поддельным. Несмотря на это суд постановил взыскать с бывшего полицейского более 700 тысяч рублей. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, но тот же Ирбитский суд, рассмотрев повторно дело, только снизил сумму до 400 тысяч, не отменив решение полностью. Сейчас экс-силовик ожидает нового апелляционного суда. Юристы, знакомые с делом, рассказали, что согласно букве закона, если сотрудник не проработал в органах внутренних дел 5 лет с момента окончания специального обучения, он обязан возместить ведомству расходы на учебу. Но пенсионер уверен, что в его случае, эта норма не должна применяться, так как на момент увольнения, он уже имел право выхода на пенсию. Мужчина также рассказал, что его коллеги, которые учились вместе с ним, также уже вышли на пенсию, но МВД никаких финансовых претензий к ним не имеет. Напомним, экс-полицейский совершил пьяное ДТП в Свердловской области, но уволить его смогли лишь через полгода. Все это время бывший силовик якобы находился на больничном. Замначальника полиции Алапаевска уволен из органов за пьяное ДТП

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