Введение QR-кодов и оргия на вписке. Итоги дня в Свердловской области

Введение QR-кодов и оргия на вписке. Итоги дня в Свердловской области

Введение QR-кодов и оргия на вписке. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:59
Общество
Фото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 12 октября.

Школьницы в Екатеринбурге после знакомства с тремя жителями Челябинской области предложили снять квартиру для вписки. Двоим ученицам по 15 лет, а третьей — 14. Компания закупила алкоголь и отправилась на автомобиле на «мероприятие». Там челябинцы занимались со школьницами сексом в комнате и в ванной. Затем девочки постарше отправились домой на такси. Одна из них рассказала своей матери о том, что произошло. Младшую школьницу в снятой квартире с мужчинами обнаружили полицейские после поданного заявления.

В автомобили двоих водителей, оформлявших европротокол по ДТП на ЕКАД, врезался грузовик. Женщина, которая в это время искала документы в салоне «Тойоты», получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Указ о введении QR-кодов в Свердловской области подписал глава региона Евгений Куйвашев. Ограничения коснутся чиновников всех уровней уже 25 октября. Тогда же «чистые зоны» начнут действовать в музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах. А с 8 ноября ограничения коснутся салонов красоты, кинотеатров и театров, баз отдыха, филармоний и концертных площадок. В дальнейшем власти планируют расширять этот список.

Неизвестные обстреляли офис строительной компании в Екатеринбурге. Сотрудники обнаружили, что окна прострелены, а в помещении найдены пули, похожие на пневматические. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

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