Введение QR-кодов и оргия на вписке. Итоги дня в Свердловской области

Школьницы в Екатеринбурге после знакомства с тремя жителями Челябинской области предложили снять квартиру для вписки. Двоим ученицам по 15 лет, а третьей — 14. Компания закупила алкоголь и отправилась на автомобиле на «мероприятие». Там челябинцы занимались со школьницами сексом в комнате и в ванной. Затем девочки постарше отправились домой на такси. Одна из них рассказала своей матери о том, что произошло. Младшую школьницу в снятой квартире с мужчинами обнаружили полицейские после поданного заявления.