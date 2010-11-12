275 тысяч проездных документов на поезда оформлены через Интернет
12 ноября 2010, 17:37ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Это втрое больше, чем год назад. В границах СвЖД за этот же период услугой электронной регистрации воспользовались 4 тысячи человек.
Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе нижнетагильского отделения СвЖД, с 1 ноября электронная регистрация предоставляется на все поезда дальнего следования. Она позволяет пассажиру сесть в поезд, не оформляя бумажного проездного документа. Для посадки нужно предъявить только документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении билета через Интернет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей