275 тысяч проездных документов на поезда оформлены через Интернет

Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе нижнетагильского отделения СвЖД, с 1 ноября электронная регистрация предоставляется на все поезда дальнего следования. Она позволяет пассажиру сесть в поезд, не оформляя бумажного проездного документа. Для посадки нужно предъявить только документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении билета через Интернет.