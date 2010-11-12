Дан старт уголовному делу замдиректора «Денежкиного Камня»
12 ноября 2010, 09:38ОбществоОльга
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25 ноября 2010 года стартует судебный процесс по уголовному делу замдиректора заповедника «Денежкин Камень» Константина Возьмителя.
Как сообщила «Уралинформбюро» адвокат Нина Ибрагимова, такое решениепринял Североуральский горсуд 11 ноября по итогам предварительногослушания. По версии следствия, пожар, нанесший 17-миллиардный ущерб,произошел из-за халатности замдиректора - начальника отдела охраны.
Возьмителю грозит трехмесячный арест, либо штраф до 120 тысяч рублей илигод исправительных работ. Адвокат обвиняемого ходатайствовала опрекращении уголовного преследования, но суд его отклонил.
Заповедник загорелся в середине июля. Потушить огонь удалось лишь двамесяца спустя. Пострадало почти 3,5 тысячи гектаров различных типовлесов, северотаежных ландшафтов и других природных комплексов.
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