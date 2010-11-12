Дан старт уголовному делу замдиректора «Денежкиного Камня»

Как сообщила «Уралинформбюро» адвокат Нина Ибрагимова, такое решениепринял Североуральский горсуд 11 ноября по итогам предварительногослушания. По версии следствия, пожар, нанесший 17-миллиардный ущерб,произошел из-за халатности замдиректора - начальника отдела охраны.

Возьмителю грозит трехмесячный арест, либо штраф до 120 тысяч рублей илигод исправительных работ. Адвокат обвиняемого ходатайствовала опрекращении уголовного преследования, но суд его отклонил.