Ежедневно ГИБДД регистрирует ДТП с участием пешеходов

11 ноября в 8.00 водитель автомашины ТОЙОТА, мужчина 1941 г.р., следуяпо ул. Черных, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть.В результате ДТП, пешеход, женщина 1971 г.р., получила ушиб правойпяточной кости. После оказания медицинской помощи отпущена домой.Предварительная причина ДТП - нарушение правил проезда пешеходногоперехода.

Еще одно ДТП произошло в 8 часов утра. Водитель автомашины «ТОЙОТА», мужчина 1976 г.р., приповороте во двор дома №28 по ул. Октябрьской революции, допустил наездна пешехода, ученицу ОУ№6, 1996 г.р. Врезультате ДТП девочка получилаушиб грудной клетки и поясницы. После оказания медицинской помощиотпущена домой. Предварительная причина ДТП: непредоставлениепреимущества в движении пешеходу.