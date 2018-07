Новая Call of Duty побила рекорд продаж

Как сообщает Associated Press, на территории Северной Америки и Великобритании игра разошлась тиражом 5,6 миллиона копий.Для сравнения, предыдущая часть Call of Duty - Modern Warfare 2 - за первый день была куплена в количестве 4,7 миллионов копий и принесла издательству Activision 310 миллионов долларов. Глава издательства Бобби Котик отметил, что Call of Duty стала первым развлекательным сериалом, который поставил рекорд по продажам два года подряд. Call of Duty побил даже культовый сериал Подружки . Шутер от первого лица Call of Duty: Black Ops был выпущен 9 ноября 2010 года. Он является седьмой по счету игрой в сериале Call of Duty. Сюжет Black Ops основан на нескольких эпизодах «холодной войны» между СССР И США. В начале игры главные герои, агенты Соединенных Штатов, пытаются убить Фиделя Кастро, только что пришедшего к власти на Кубе. Власти Кубы уже выразили протест по поводу этого сегмента игры. Также события игры происходят во время войны во Вьетнаме и на советской базе на Урале.