Отказ от завтрака может привести к серьезным заболеваниям
12 ноября 2010, 16:48ОбществоАнка
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Австралийские ученые пришли к выводу, что отказ от завтрака наносит серьезный ущерб здоровью человека.
Пренебрежение утренним приемом пищи повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ведет к преждевременной смерти. Как пишет «ТОП.РБК», такое открытие сделали ученые в ходе исследования. В данном эксперименте приняли участие около 10 тысяч австралийцев, из которых 2 тысячи регулярно пропускали завтрак. Ученые начали наблюдать за ними в детстве и не выпускали испытуемых из виду в течение 20 лет. У тех, кто пропускал завтрак как в детстве, так и во взрослой жизни, были зафиксированы патологические изменения в организме: повышенный уровень инсулина и общего холестерина.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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