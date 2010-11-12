Отказ от завтрака может привести к серьезным заболеваниям

Пренебрежение утренним приемом пищи повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ведет к преждевременной смерти. Как пишет «ТОП.РБК», такое открытие сделали ученые в ходе исследования. В данном эксперименте приняли участие около 10 тысяч австралийцев, из которых 2 тысячи регулярно пропускали завтрак. Ученые начали наблюдать за ними в детстве и не выпускали испытуемых из виду в течение 20 лет. У тех, кто пропускал завтрак как в детстве, так и во взрослой жизни, были зафиксированы патологические изменения в организме: повышенный уровень инсулина и общего холестерина.