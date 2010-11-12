РЖД оценили «высокоскоростную мечту» Мишарина в 16 миллиардов

Как пишет АПИ, предварительную оценку озвучил директор «ГИПРОТРАНСТЭИ» - филиала ОАО «РЖД» Федор Пехтерев. По его словам, создание этой высокоскоростной дороги хоть и включено в стратегический план развития компании по просьбе губернатора Александра Мишарина, однако проекта этой дороги еще не существует. «Когда этот проект будет реализован, неизвестно. С точки зрения его реализации есть возможности, строители и проектировщики. Но в первую очередь должны быть созданы экономико-финансовые условия - все упирается в источники финансирования. РЖД в одиночку реализовать такой крупный проект не сможет. Нужны партнеры и в лице государства и в лице внебюджетных источников», - заявил Федор Пехтерев.