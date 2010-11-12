В декабре на Среднем Урале пройдут дни милосердия
12 ноября 2010, 17:33ОбществоАнка
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Общая сумма, которую бизнес пожертвовал на благое дело в прошлом году, составила почти семь миллиардов рублей.
Иностранные и международные организации направили на благотворительность более 10-ти миллионов, что в три раза превышает объемы предоставленной ими помощи за 2008 год. Напомним, что проводить Дни милосердия в Свердловской области начали в 15 лет назад. В этот раз они стартуют 9 декабря, и будут продолжаться до 20 января.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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