В Нижнем Тагиле количество заболевших ОРВИ увеличилось в два раза

Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в Управлении здравоохранения, рост заболеваемости спровоцирован несвойственными для ноября погодными условиями. Чаще всего болеют дети-дошкольники и тагильчане трудоспособного возраста. Между тем, грипп в Нижнем Тагиле пока не зарегистрирован. Медики связывают это с хорошими темпами иммунизации. Вакцинацию прошли почти все от запланированного числа медработников, специалистов сферы образования и школьников. Иммунизация наиболее уязвимой группы – дошкольников, также идет по графику. За полторы недели привито уже более половины дошколят. А в целом по городу остались не привитыми около 14% тагильчан.