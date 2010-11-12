В Нижнем Тагиле количество заболевших ОРВИ увеличилось в два раза
12 ноября 2010, 18:30ОбществоАнка
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С начала этой недели врачи ежедневно ставят по 500 и более диагнозов ОРВИ, хотя еще на прошлой неделе эта цифра не превышала 300.
Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в Управлении здравоохранения, рост заболеваемости спровоцирован несвойственными для ноября погодными условиями. Чаще всего болеют дети-дошкольники и тагильчане трудоспособного возраста. Между тем, грипп в Нижнем Тагиле пока не зарегистрирован. Медики связывают это с хорошими темпами иммунизации. Вакцинацию прошли почти все от запланированного числа медработников, специалистов сферы образования и школьников. Иммунизация наиболее уязвимой группы – дошкольников, также идет по графику. За полторы недели привито уже более половины дошколят. А в целом по городу остались не привитыми около 14% тагильчан.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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