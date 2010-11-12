Владивосток оказался парализован из-за снегопада

Автомобильное движение почти полностью остановлено, на улицах города образовались многокилометровые заторы. Это привело к тому, что работа снегоуборочной техники оказалась практически полностью парализована (на улицы города выведено 112 единиц спецтехники). Наблюдаются проблемы в работе общественного транспорта, отменены несколько автобусных маршрутов.

Владивостокские власти отмечают, что транспортный коллапс во многом обусловлен несознательностью городских автолюбителей: горожан заранее предупреждали о надвигающемся снегопаде и просили временно отказаться отиспользования личного автотранспорта. Однако они не прислушались к призыву властей и выехали на улицы, что и привело к нынешней дорожной ситуации. Сейчас, отмечают в мэрии, многие автомобилисты вынуждены бросать свои машины на дорогах и добираться до мест назначения пешком.

Между тем сложные погодные условия сказались и на воздушном транспорте. По данным ИТАР-ТАСС, снегопад и сильный ветер привели к закрытию аэропорта Владивостока. Задерживаются с прибытием около десятка рейсов, втом числе из Москвы, Сеула и Харбина. Еще шесть самолетов задерживаютсяс отлетом. Ожидается, что аэропорт возобновит работу не ранее 13:00 по местному времени (6 утра по Москве).