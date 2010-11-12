За работой УВЗ следит Министерство промышленности

Как пишет «Джаст Медиа», об этом заявил глава Минпрома России Виктор Христенко. «Перевод УВЗ в эффективное функционирование очень непростой, поэтому сопровождается неусыпным вниманием и поддержкой федеральных властей. Я своему заместителю и директору департамента поставил такую задачу: кто-то из них обязательно раз в две недели должен быть на этом предприятии»,— сказал Виктор Христенко. В то же время свердловским предприятиям военно-промышленного комплекса необходимо готовиться к увеличению государственного заказа, пишет АПИ. «Государственная программа вооружений на период до 2020 года сейчас проходит утверждение. Это главный документ на десятилетку и объемы государственной программы вооружений в соответствии с ней существенно возрастают. В этой связи гособоронзаказ точно вырастет. Надо готовиться к расширению работы в сфере научно-исследовательских разработок и созданию новых образцов и к расширению производства этой продукции»,— заявил глава Минпрома России Виктор Христенко.