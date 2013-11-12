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14 кошек и 6 собак нашли себе хозяев: выставка беспородных животных в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 кошек и 6 собак нашли себе хозяев: выставка беспородных животных в Нижнем Тагиле

12 ноября 2013, 15:27Общество
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