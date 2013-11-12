14 кошек и 6 собак нашли себе хозяев: выставка беспородных животных в Нижнем Тагиле

Вновь тагильчане приняли участие в одном из самых добрых проектов, ведь всех животных можно было взять на руки, можно сказать, пообщаться и даже немного позаботиться о братьях меньших. К слову, у выставки очень позитивные результаты: 14 кошек и 6 собак нашли свой дом. По словам организаторов, люди буквально светились от счастья.

Мы рады, что жители города постоянно уделяют нам должное внимание: посещают выставки, консультируются с кинологами и ветеринарами, забирают понравившегося животного домой говорит руководитель местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» и председатель общества по защите животных «ЗооМир» Мария Лисина.

Добавим, на этом мероприятии присутствовала гимназия №18, где есть настоящие волонтеры, которые собирали корма, чтобы подарить их животным, а еще дети рисовали яркие, интересные рисунки для выставки животных. Организаторы благодарим жителей города, МО партии «Единая Россия» и волонтеров «Молодой Гвардии» за участие и помощь.

Фото предоставлены НТМО ВОО «Молодая гвардия Единой России»