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Евгений Куйвашев и Сергей Носов открыли улицу Индустриальную в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев и Сергей Носов открыли улицу Индустриальную в Нижнем Тагиле (ФОТО)

12 ноября 2013, 15:00Общество
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