Евгений Куйвашев и Сергей Носов открыли улицу Индустриальную в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сегодня в Нижний Тагил с рабочим визитом приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он уже успел побывать в детском саду на Вагонке, а буквально час назад торжественно открыл улицу Индустриальную на участке от улицы Фестивальная до улицы Циолковского.
Это, действительно, знаковое событие для Нижнего Тагила, ведь эта дорога обещает стать еще одной визитной карточкой города. С обращением к тагильчанам, конечно, выступил Глава Нижнего Тагила, Сергей Носов:
Дороге друзья, наверное, об улице Индустриальная знал каждый тагильчанин. О том, что по ней поехать невозможно, ездить нельзя, говорили всегда. О том, что здесь можно будет ездить по качественному асфальту, об этом, наверное, даже не мечтали. И когда мы закрыли дорогу на коренную реконструкцию, ее важность Тагил почувствовал на себе.
Я хотел бы поблагодарить тагильчан за терпение, поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который несмотря на сложности бюджета 2013-го года, нашел возможность выделить деньги на реконструкцию, несмотря на то, что были у многих сомнения, что эту дорогу можно сделать за один сезон. Хотел бы поблагодарить дорожных строителей «Свердловскавтодор», и скоро во всей красе и во всем освещении дорога будет сдана комиссии.
Почти 2,5 километра дорожного полотна пополнили копилку отремонтированных в 2013 году дорог. И заключительное слово в церемонии торжественного открытия произнес Евгений Куйвашев:
Уважаемые земляки, сегодня в Тагиле совершенно другой ритм жизни. В связи с приходом Сергея Носова, с принятием областной программы развития Тагила, в связи с тем, что президент Российской Федерации обратил внимание на проблемы Нижнего Тагила, сегодня кардинально меняется лицо города, этого уникального и единственного в своем роде города нашей страны.
От всей души всех поздравляю и хочу заверить, что власти регионального, муниципального уровня, и федерального уровня будут обращать внимание на развитие Нижнего Тагила. Будем реализовывать нашу программу, как бы сложно ни было в принятии и формировании бюджета. От всей души всех поздравляю с этим знаменательным событием, и пусть на этой дороге будет как можно меньше происшествий.
Качество магистрали тагильчане могут оценить уже сейчас. Как говорится, в добрый путь с соблюдением всех ПДД!
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