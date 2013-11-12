Евгений Куйвашев и Сергей Носов открыли улицу Индустриальную в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Это, действительно, знаковое событие для Нижнего Тагила, ведь эта дорога обещает стать еще одной визитной карточкой города. С обращением к тагильчанам, конечно, выступил Глава Нижнего Тагила, Сергей Носов:

Дороге друзья, наверное, об улице Индустриальная знал каждый тагильчанин. О том, что по ней поехать невозможно, ездить нельзя, говорили всегда. О том, что здесь можно будет ездить по качественному асфальту, об этом, наверное, даже не мечтали. И когда мы закрыли дорогу на коренную реконструкцию, ее важность Тагил почувствовал на себе.

Я хотел бы поблагодарить тагильчан за терпение, поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который несмотря на сложности бюджета 2013-го года, нашел возможность выделить деньги на реконструкцию, несмотря на то, что были у многих сомнения, что эту дорогу можно сделать за один сезон. Хотел бы поблагодарить дорожных строителей «Свердловскавтодор», и скоро во всей красе и во всем освещении дорога будет сдана комиссии.

Почти 2,5 километра дорожного полотна пополнили копилку отремонтированных в 2013 году дорог. И заключительное слово в церемонии торжественного открытия произнес Евгений Куйвашев:

Уважаемые земляки, сегодня в Тагиле совершенно другой ритм жизни. В связи с приходом Сергея Носова, с принятием областной программы развития Тагила, в связи с тем, что президент Российской Федерации обратил внимание на проблемы Нижнего Тагила, сегодня кардинально меняется лицо города, этого уникального и единственного в своем роде города нашей страны.

От всей души всех поздравляю и хочу заверить, что власти регионального, муниципального уровня, и федерального уровня будут обращать внимание на развитие Нижнего Тагила. Будем реализовывать нашу программу, как бы сложно ни было в принятии и формировании бюджета. От всей души всех поздравляю с этим знаменательным событием, и пусть на этой дороге будет как можно меньше происшествий.

Качество магистрали тагильчане могут оценить уже сейчас. Как говорится, в добрый путь с соблюдением всех ПДД!