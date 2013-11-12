Глобальное потепление сильнее всего в мире сказывается на России

Примерно 40 лет мы наблюдаем глобальное потепление. Оно выражено в повышении усредненной глобальной приземной температуры воздуха, уменьшении площади льда, снежного покрова, повышении уровня океана сказал он на конференции по проблемам дистанционного зондирования Земли в Институте космических исследований РАН.

По его словам, на территории России глобальное потепление сказывается сильнее, чем на других районах мира.