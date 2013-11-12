Глобальное потепление сильнее всего в мире сказывается на России
12 ноября 2013, 09:15ОбществоЕвгения
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Руководитель Росгидромета Александр Фролов сообщил, что ведомство зафиксировало начало глобального потепления в России почти полвека назад.
Примерно 40 лет мы наблюдаем глобальное потепление. Оно выражено в повышении усредненной глобальной приземной температуры воздуха, уменьшении площади льда, снежного покрова, повышении уровня океана сказал он на конференции по проблемам дистанционного зондирования Земли в Институте космических исследований РАН.
По его словам, на территории России глобальное потепление сказывается сильнее, чем на других районах мира.
Примерно в два раза температура потепления у нас выше отметил Фролов.
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