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«МегаФон» приступает к блокировке спам-сообщений с «коротких» номеров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«МегаФон» приступает к блокировке спам-сообщений с «коротких» номеров

12 ноября 2013, 15:45ОбществоАнастасия
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