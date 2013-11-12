«МегаФон» приступает к блокировке спам-сообщений с «коротких» номеров

«МегаФон» начинает блокировать спам, приходящий в сеть оператора с «коротких» номеров. В результате абоненты «МегаФона» получат лучшую в России защиту от спам-атак.

«МегаФон» продолжает реализацию комплексной программы по защите абонентов от несанкционированных спам-рассылок. Большинство подобных сообщений приходит в сеть «МегаФона» из сетей других операторов. Помимо нежелательной информации в спам-сообщениях клиенты часто получают вредоносное программное обеспечение, которое в дальнейшем приводит к финансовым потерям для абонента. Наиболее действенными мерами по защите клиентов от массовых спам-рассылок являются контроль оператора за такими сообщениями, достоверная идентификация отправителя и блокировка смс-сообщений с буквенно-символьных и «коротких» номеров, поступающих из внешних сетей.

Весной этого года для защиты своих клиентов «МегаФон» запустил систему «Антиспам», которая позволяет блокировать спам с буквенно-символьных номеров по обращению клиентов. Сегодня оператор еженедельно предотвращает рассылку более 30 миллионов спам-сообщений на номера своих клиентов.

Объем российского рынка спам-рассылок стремительно растет. В настоящее время клиенты «МегаФона» вынужденно получают около 2 миллиардов спам-сообщений в месяц с буквенно-символьных и «коротких» номеров, что почти 1000 раз больше, чем 2 года назад.

«Мы начинаем полностью блокировать sms-спам, рассылаемый абонентам «МегаФона» с неидентифицированных «коротких» цифровых и буквенно-символьных номеров. Это позволит нам оградить клиентов как от рекламного спама, так и от мошеннического, который может нанести существенный финансовый ущерб абонентам», - отмечает Сергей Хренов, директор «МегаФона» по предотвращению мошенничества.

Однако стоит отметить, что в настоящее время, защитить клиентов от спама на сто процентов, к сожалению, невозможно, так как, согласно закону «О связи», компания обязана доставить сообщения, отправленные с обычных мобильных номеров из сетей других операторов, даже если они являются спамом.