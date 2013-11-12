Молодежь против наркотиков. Тагильские студенты провели акцию на улицах города
Накануне, 11 ноября, специалисты «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района («Островок надежды») совместно со студентами Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства провели на улицах Нижнего Тагила флешмоб в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Гражданам города, и в первую очередь молодым людям раздавали листовки с номером телефона доверия, по которому можно передать оперативную информацию о точках сбыта наркотиков.
Напомним, по круглосуточному телефону доверия Нижнетагильского МРО Управления ФСКН России по Свердловской области 25-69-31 можно сообщить информацию о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, а также озвучить предложения по профилактической работе и задать вопросы о деятельности органов наркоконтроля. Телефон доверия для молодежи - 41-39-85.
Также социальный педагог центра «Островок надежды» провела беседу со студентами-участниками акции на тему «Скажи наркотикам нет».
Завершилась акция в стенах Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства, где студенты с яркими эмблемами на груди раздавали информационные материалы своим сокурсникам и педагогам.