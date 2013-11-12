Молодежь против наркотиков. Тагильские студенты провели акцию на улицах города

Гражданам города, и в первую очередь молодым людям раздавали листовки с номером телефона доверия, по которому можно передать оперативную информацию о точках сбыта наркотиков.

Напомним, по круглосуточному телефону доверия Нижнетагильского МРО Управления ФСКН России по Свердловской области 25-69-31 можно сообщить информацию о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, а также озвучить предложения по профилактической работе и задать вопросы о деятельности органов наркоконтроля. Телефон доверия для молодежи - 41-39-85.

Также социальный педагог центра «Островок надежды» провела беседу со студентами-участниками акции на тему «Скажи наркотикам нет».