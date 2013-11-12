Тагильчане, сегодня в России отмечают Синичкин день!

Именно 12 ноября день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Некоторые люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки.

Издавна известно: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, скоро грянут морозы. А еще 12 ноября наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.

Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. Свое имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!» А еще Зиновий Синичник считался праздником охотников и рыбаков. Как правило, с 12 ноября открывался пушной сезон и сезон зимней рыбалки.