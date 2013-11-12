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В Нижнем Тагиле состоялся юбилейный 5-й конкурс молодых артистов «АпАРТе» (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле состоялся юбилейный 5-й конкурс молодых артистов «АпАРТе» (ФОТО)

12 ноября 2013, 20:45ОбществоЕвгения
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