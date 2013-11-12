В Нижнем Тагиле состоялся юбилейный 5-й конкурс молодых артистов «АпАРТе» (ФОТО)

В конкурсе приняли участие актеры самых разных театров из Нижнего Тагила, Серова и Ирбита. Возрастной предел участников составляет 35 лет. Так, за историю конкурса всего один актер принимал в нем участие все 5 лет, это победитель первого конкурса, Юрий Сысоев. А теперь вместе с ним на сцене и его жена Екатерина Сысоева. По традиции, в конкурсе 15 участников, но как объяснил создатель конкурса главный режиссер театра Игорь Булыгин, один из соискателей в последний момент выбыл из списков. В этом году на звание самого-самого претендовали 14 человек.

Итак, юным актерам предлагалось пройти 3 испытания: «Монолог», «Музыкальный номер» и самая интригующая и загадочная часть «Срочный ввод».

«Монолог»

Сразу же всех сразил наповал Гамлет-дворник в исполнении Алексея Портного с настоящей живой курицей в клетке. Некоторые в зале даже гадали, сбежит или не сбежит пернатая во время монолога. Запомнили зрители и монолог Романа Брилева из Зощенко «Елка». Можно было действительно поверить, что маленький Рома в детстве без спроса съел яблоко с елки. А в создании образа Роману помогли не декорации, костюмы или реквизит, а друзья из театра кукол, который Роман и представляет. Не подвел и Сысоев с монологом Ричарда III, а вот Сирано Александра Швендыха немного мерк в невольном сравнении с другим Сирано (уже ставшим историей театра) Евгением Белоноговым. Рискнула показать Брехта и наша гостья из Серова Елена Курбатова.

«Музыкальный конкурс»

Здесь участники показывали номера под музыкальное сопровождение. Вокалом, к слову, не обошлось. Первый оригинальный номер показала Мария Павликова, исполнив жестами (сурдопереводом) песню Анны Герман «А он мне нравится». Также не осталась незамеченной и Ирина Цветкова с песней собственного сочинения «Приди ко мне». Продолжил свой образ и Алексей Портнов, выйдя петь частушки про интернет (авторство Сергея Зырянова) все тем же дворником-Гамлетом, а вот живой курицы на этот раз не было: ее, уже копченую, доедал партнер Портного по номеру. Брилев тут уже проявил оригинальность, выйдя а'ля Юра Шатунов в стиле 80-х и спев песню про те самые времена «А у нас было детство», чем сорвал шквал аплодисментов. Самым удивительным номером конкурса был танец Елены Курбатовой «Прерванный полет» под песню Елены Камбурвой, который она посвятила памяти ушедшего наставника.

«Срочный ввод»

Интрига этапа заключается в том, что участники не знают заранее, что им выпадет. Процедурой жеребьевки они вытягивают роль и у них есть всего 20 минут на подготовку. Получился эдакий мини-марафон советского кино на театральной сцене: «Свадьба» Михаила Зощенко, «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова, «Женитьба Бальзаминова» Островского, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца, «Д'Артаньян» Александра Дюма, плюс, были в задании и традиционные пьесы.

Пока жюри подводило итоги, гости и спонсоры дарили подарки. Без внимания не остался никто. А результаты оказались следующими: Приз зрительских симпатий унесла семья Сысоевых, надо сказать заслуженно. Победительницей пятого конкурса стала гостья из серовского театра Елена Курбатова.