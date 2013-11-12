Водоканал-НТ дал комментарий по аварии на коллекторе канализации около Демидовской дачи (ФОТО)

Сегодня «Водоканал-НТ» в лице директора Вячеслава Владимировича Тарана дал TagilCity.ru подробный комментарий по случившейся ситуации. Оказалось, что чугунный канализационный коллектор, на котором произошла авария, построен в городе в 1962 году. Летом 2012 года «Водоканал-НТ» выдвинул ряд требований при реконструкции перекрестка (с заявкой на технические требования обратилась МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»). Среди них были следующие пункты:

По словам Вячеслава Тарана, участок сети напорной канализации d-500 мм по ул. Красногвардейская, на котором произошла аварийная ситуация, как раз указан в технических условиях. Однако в проект от МУП «Тагилгражданпроект» «Капитальный ремонт дороги на перекрестке улиц Октябрьской революции и Заводская», где обозначены границы замены участков сетей, «аварийный» коллектор не попал. Для колодца, который находится на аварийном участке, в проекте была предусмотрена установка дорожной плиты и чугунного плавающего люка типа «Т» (люки «тяжелого» исполнения для установки на дорогах).

1 июля 2013 года во время согласования подрядчиком «Дельта» и «Водоканал-НТ» производства земляных работ, коммунальщики повторно указали сеть напорной канализации и колодцы, хотя в проекте они отсутствовали. Более того, по данным «Водоканал-НТ», с ними не проводилось согласование производства земляных работ по ремонту дорожного полотна от границы проектирования капитального ремонта перекрестка ул. Октябрьской революции – ул. Заводская и далее по ул. Красногвардейская. То есть специалистов «Водоканал-НТ» на производство и приемку работ даже не пригласили.

Печальный итог подводит Вячеслав Владимирович Таран. Что мы имеем:

К слову, сейчас в Администрации, действительно, разбираются в ситуации. Кто бы ни был виновен здесь, результат один – испорченная дорога. Причем не исключается версия, что из-за утечки придется полностью переделывать большой участок проезжей части, а значит, снова перекрывать дорогу, укладывая слои ровно в том же порядке, что сейчас. Перспектива несладкая, остается надеяться, что будущие ремонты дорог будут проходить максимально жесткий контроль. Согласование на всех этапах работ – это огромная ответственность, ведь от каждого шага зависит спокойная жизнь города.

Для профилактики аварийных ситуаций, связанных с водопроводом необходимо проводить прочистку канализации. На сегодняшний день это является одним из факторов нормальной работы любой системы канализации. Такой работой занимается Инженерно-строительный комплекс.