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Водоканал-НТ дал комментарий по аварии на коллекторе канализации около Демидовской дачи (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водоканал-НТ дал комментарий по аварии на коллекторе канализации около Демидовской дачи (ФОТО)

12 ноября 2013, 22:25Общество
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