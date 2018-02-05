2,5 млн рублей выделено на валку деревьев у школ и детсадов в Нижнем Тагиле

Согласно техническому заданию, подрядчик должен не только провести валку и кронирование деревьев, но и вывезти за собой бытовые отходы на полигон для утилизации, предоставив об этом соответствующую документацию, а также обеспечить безопасность во время работ. Для исполнения контракта подрядчик должен использовать свою технику.