2,5 млн рублей выделено на валку деревьев у школ и детсадов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:21ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле у школ и детсадов будут произведены валка и кронирование деревьев. На работы выделено 2,5 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Администрация Нижнего Тагила в лице МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» ведет поиск подрядчика на валку и кронирование деревьев на территории города. На работы выделено 2,5 млн рублей.
Кронирование пройдет у детсадов, школ и учреждений дополнительного бразования в Нижнем Тагиле.
Список адресов:
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Согласно техническому заданию, подрядчик должен не только провести валку и кронирование деревьев, но и вывезти за собой бытовые отходы на полигон для утилизации, предоставив об этом соответствующую документацию, а также обеспечить безопасность во время работ. Для исполнения контракта подрядчик должен использовать свою технику.
Итоги аукциона будут подведены 16 ноября 2018 года.
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