30 детей были задержаны в Свердловской области в ходе операции «Семья без наркотиков»

В Свердловской области во время операции «Семья без наркотиков» в октябре 2018 года выявлены 34 преступления, связанные с распространением или хранением запрещенных препаратов, еще 23 – со сбытом наркотических веществ. Одно из правонарушений совершил несовершеннолетний.

В ходе проверки к административной ответственности привлечены 30 несовершеннолетних за употребление алкогольных напитков или наркотических веществ. В отношении 24 законных представителей подростков, не достигших 16 лет и распивавших алкогольные напитки, составлены протоколы по статье 20.22 КоАП Российской Федерации.