30 детей были задержаны в Свердловской области в ходе операции «Семья без наркотиков»
Сегодня, 11:00ОбществоФото: maxpixel.net
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За несколько дней проверки в Свердловской области были задержаны 30 подростков в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В Свердловской области во время операции «Семья без наркотиков» в октябре 2018 года выявлены 34 преступления, связанные с распространением или хранением запрещенных препаратов, еще 23 – со сбытом наркотических веществ. Одно из правонарушений совершил несовершеннолетний.
В ходе проверки к административной ответственности привлечены 30 несовершеннолетних за употребление алкогольных напитков или наркотических веществ. В отношении 24 законных представителей подростков, не достигших 16 лет и распивавших алкогольные напитки, составлены протоколы по статье 20.22 КоАП Российской Федерации.
За период акции к административной ответственности привлечены 162 родителя, совершивших преступления в отношении детей, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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