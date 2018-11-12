Драматург Николай Коляда решил оспорить судебное решение по ДТП с его участием

Николай Владимирович требует пересмотреть вынесенный 19 сентября Кировским районным судом приговора в соответствии, с которым его признали виновным в нарушении ПДД и назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы и компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Примечательно, что в момент вынесения этого решения драматург заявил, что не собирается его оспаривать в высшей инстанции и признал свою вину, сообщает «Уралинформбюро».