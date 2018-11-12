Драматург Николай Коляда решил оспорить судебное решение по ДТП с его участием
Сегодня, 00:30ОбществоФото: Страница Николая Коляды в Instagram/ instagram.com/kolyadanikolay/
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Николай Коляда подал апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда Екатеринбурга, который ранее признал драматурга виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью.
Сюжеты: Екатеринбург
13 ноября апелляционную жалобу драматурга Коляды рассмотрит Свердловский областной суд.
Николай Владимирович требует пересмотреть вынесенный 19 сентября Кировским районным судом приговора в соответствии, с которым его признали виновным в нарушении ПДД и назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы и компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Примечательно, что в момент вынесения этого решения драматург заявил, что не собирается его оспаривать в высшей инстанции и признал свою вину, сообщает «Уралинформбюро».
Напомним, авария произошла в июле 2017 года на 10-м километре дублёра Сибирского тракта. Тогда в столкновении пострадал пассажир автомобиля, с которым столкнулся Renault Duster, принадлежавший Коляде.
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