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Драматург Николай Коляда решил оспорить судебное решение по ДТП с его участием
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Драматург Николай Коляда решил оспорить судебное решение по ДТП с его участием

Сегодня, 00:30ОбществоФото: Страница Николая Коляды в Instagram/ instagram.com/kolyadanikolay/
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