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Мэр Первоуральска отобрал квартиру у своего зама и передал очередникам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Первоуральска отобрал квартиру у своего зама и передал очередникам

Сегодня, 17:20ОбществоФото: пресс-служба администрации Первоуральска
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