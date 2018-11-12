Мэр Первоуральска отобрал квартиру у своего зама и передал очередникам

Сотруднику администрации Первоуральска на условиях служебного найма была предоставлена квартира. Однако общественники сочли это несправедливым. По их обращению была инициирована проверка.

Мэр города Игорь Кабец подтвердил, что «квартира была выдана неправильно» и передал жилплощадь очередникам. В ближайшее время в квартиру въедет кто-то из жителей Первоуральска.