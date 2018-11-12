Мэр Первоуральска отобрал квартиру у своего зама и передал очередникам
Сегодня, 17:20ОбществоФото: пресс-служба администрации Первоуральска
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После обращения общественников мэр Первоуральска Игорь Кабец лишил квартиры одного из своих замов и передал ее собственникам.
Сотруднику администрации Первоуральска на условиях служебного найма была предоставлена квартира. Однако общественники сочли это несправедливым. По их обращению была инициирована проверка.
Мэр города Игорь Кабец подтвердил, что «квартира была выдана неправильно» и передал жилплощадь очередникам. В ближайшее время в квартиру въедет кто-то из жителей Первоуральска.
Также Кабец заявил, что те, кто принял «неверное решение, будут наказаны». В администрации города уточнили, что чиновник не остался без жилья, а изменил свои жилищные условия, пишет Ura.ru.
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