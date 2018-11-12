Новая блочно-модульная котельная заработала в Кушве

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В Кушве в поселке Вагонник открылась новая блочно-модульная котельная.
Сюжеты: Кушва
Новая котельная сможет обеспечивать теплом и горячей водой более 10 жилых многоквартирных домов, а также школу. Ранее поселок отапливал Кушвинский керамзитовый завод, однако линии теплосетей составляли почти 1 км, из-за этого были значительные теплопотери.
Стоимость проекта строительства новой котельной составила 72 млн рублей. В 2019 году будет завершено обустройство прилегающей территории, сообщает «Мой город».
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