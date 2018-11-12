Новая блочно-модульная котельная заработала в Кушве

Новая котельная сможет обеспечивать теплом и горячей водой более 10 жилых многоквартирных домов, а также школу. Ранее поселок отапливал Кушвинский керамзитовый завод, однако линии теплосетей составляли почти 1 км, из-за этого были значительные теплопотери.