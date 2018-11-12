Плата за детский сад вырастет в Свердловской области с 1 января 2019 года
Сегодня, 13:45ОбществоФото: maxpixel.net
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Максимальная плата за уход и присмотр за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Свердловской области увеличится с 1 января 2019 года.
Правительство Свердловской области выпустило постановление об установлении максимального размера платы за уход и присмотр за детьми в детских садах региона. В большинстве дошкольных образовательных учреждений области он будет увеличен.
Размер платы за ДОУ останется прежним в Артинском, Белоярском, Берёзовском, Гаринском, Ивдельском, Каменском, Тугулымском городском округе, городских округах Верх-Нейвинском, Пелым, ЗАТО Свободный, Среднеуральск, муниципальном образовании «посёлок Уральский», Камышловском и Таборинском муниципальных районах.
В Дегтярске плата увеличится на 40 рублей, а в Каменске-Уральском, Краснотурьинске и Волчанском – более чем на 300 рублей, сообщает «Областная газета».
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