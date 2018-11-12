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Подозреваемый в убийстве житель Березовского был задержан в Чебоксарах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Police 2122376 1920

Подозреваемый в убийстве житель Березовского был задержан в Чебоксарах

Сегодня, 21:07ОбществоФото: pixabay.com
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