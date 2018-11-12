Подозреваемый в убийстве житель Березовского был задержан в Чебоксарах
Сегодня, 21:07ОбществоФото: pixabay.com
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Житель Березовского, которого подозревают в убийстве, пытался скрыться от следователей в Чебоксарах.
Житель Березовского подозревается в совершении убийства. В ходе расследования задержать мужчину не удалось, поскольку было неизвестно его местонахождения. Следователи установили, что подозреваемый может скрываться в Чебоксарах. Именно там он был задержан и доставлен в Березовский.
По предварительной версии, подозреваемый распивал с убитым спиртное. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора и подозреваемый нанес несколько ножевых ранений оппоненту, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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