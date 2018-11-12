Подозреваемый в убийстве житель Березовского был задержан в Чебоксарах

Житель Березовского подозревается в совершении убийства. В ходе расследования задержать мужчину не удалось, поскольку было неизвестно его местонахождения. Следователи установили, что подозреваемый может скрываться в Чебоксарах. Именно там он был задержан и доставлен в Березовский.