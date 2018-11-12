Полицейские Нижнего Тагила заняли I место в соревновании по стрельбе
Тагильские работники правоохранительных органов приняли участие в соревнованиях по стрельбе, посвященных дню смерти И. Горошникова. В мероприятии приняли участие 7 команд, но лучшим оказался коллектив МВД «Нижнетагильское».
Мероприятие прошло в тире восемнадцатого отдела полиции. Участвовали не только бойцы нижнетагильского гарнизона, но и представители гвардии РФ, Общественного совета при МВД. Команды демонстрировали технику владения пневматическим оружием, меткость стрельбы из пистолета Макарова. За 8 минут сотрудникам необходимо было совершить десять выстрелов по мишеням.
В результате памятных соревнований III место завоевал ОМОН, победителями второй степени стала команда ППС, а абсолютным победителем – представители Межмуниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское».
Призерами в индивидуальных зачетах по стрельбе стали представители патрульно-постовой службы полиции: Роберт Рустамян (3 место), Юлия Фадеева (2 место). Победителем в личном зачете стал майор внутренней службы, специалист по работе с личным составом Александр Стробыкин, информирует ГУ МВД России по Свердловской области.