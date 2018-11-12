Полицейские Нижнего Тагила заняли I место в соревновании по стрельбе

Мероприятие прошло в тире восемнадцатого отдела полиции. Участвовали не только бойцы нижнетагильского гарнизона, но и представители гвардии РФ, Общественного совета при МВД. Команды демонстрировали технику владения пневматическим оружием, меткость стрельбы из пистолета Макарова. За 8 минут сотрудникам необходимо было совершить десять выстрелов по мишеням.