Полицейский обвиняется в контрабанде 60 ампул стероидов в Екатеринбурге
Сегодня, 19:57ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге утверждено обвинительное заключение в отношении полицейского, который обвиняется в контрабанде 60 ампул тестостерона.
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Обвиняемый работал начальником начальником конвоя роты УМВД России по Екатеринбургу. Зимой 2018 года мужчина заказал 60 ампул тестостерона через белорусский интернет-сайт.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, занимая должность полицейского, екатеринбуржец имел представление о том, что вещество, заказанное им, запрещено к обороту на территории РФ.
Обвиняемый отслеживал, где находится посылка через интернет. Весной он получил посылку с шестью коробками запрещенного вещества. Возле почты полицейский был задержан сотрудниками Управления ФСБ.
Теперь мужчину ждет суд. В случае, если удастся доказать его вину, полицейскому грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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