Полицейский обвиняется в контрабанде 60 ампул стероидов в Екатеринбурге

Обвиняемый работал начальником начальником конвоя роты УМВД России по Екатеринбургу. Зимой 2018 года мужчина заказал 60 ампул тестостерона через белорусский интернет-сайт.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, занимая должность полицейского, екатеринбуржец имел представление о том, что вещество, заказанное им, запрещено к обороту на территории РФ.

Обвиняемый отслеживал, где находится посылка через интернет. Весной он получил посылку с шестью коробками запрещенного вещества. Возле почты полицейский был задержан сотрудниками Управления ФСБ.