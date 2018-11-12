Россияне предложили установить минимальный размер алиментов
Россияне предложили установить минимальный размер алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума.
Федеральная служба судебных приставов организовала интерактивное голосование, прошедшее с 1 по 30 сентября 2018 года, в процессе которого были получены 6 тысяч замечаний и предложений.
Одним из пожеланий от граждан стало установление минимального уровня алиментов, определяющегося не в зависимости от уровня дохода, а от прожиточного минимума.
Также респонденты внесли предложение дополнить информацию на сайте ФССП с разъяснением общих вопросов, связанных со взысканием алиментов.
Помимо этого, участники опроса предложили ввести предварительную запись в отдел ФССП через госуслуги, а также некоторые пожелания коснулись графика работы ведомства.
По словам сотрудников ФССП, все предложения будут проанализированы с целью оптимизации работы по взысканию алиментов, сообщает ТАСС.