Россияне предложили установить минимальный размер алиментов

Федеральная служба судебных приставов организовала интерактивное голосование, прошедшее с 1 по 30 сентября 2018 года, в процессе которого были получены 6 тысяч замечаний и предложений.

Одним из пожеланий от граждан стало установление минимального уровня алиментов, определяющегося не в зависимости от уровня дохода, а от прожиточного минимума.

Также респонденты внесли предложение дополнить информацию на сайте ФССП с разъяснением общих вопросов, связанных со взысканием алиментов.

Помимо этого, участники опроса предложили ввести предварительную запись в отдел ФССП через госуслуги, а также некоторые пожелания коснулись графика работы ведомства.