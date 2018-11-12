Снабжал арестантов телефонами: 30 тыс. руб. заплатит инспектор Тавдинской колонии
Сегодня, 17:32ОбществоФото: maxpixel.net
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В Тавдинском округе был осужден бывший инспектор колонии № 19. Молодой человек проработал в исправительном учреждении всего 8 месяцев, но за это время снабдил нескольких заключенных средствами сотовой связи. Суд вынес решение о взыскании штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Работник службы надзора исправительного учреждения № 19 Тавдинского района приступил к работе в августе 2017 года. Следственным комитетом было установлено, что за несколько месяцев работы молодой человек неоднократно проносил через контрольный пункт предметы, которые были запрещены на территории учреждения. Коллеги обвиняемого увидели передачу сотового телефона заключенным, о чем незамедлительно сообщили руководству.
В отношении бывшего инспектора было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В свою очередь обвиняемый подал ходатайство о переквалификации иска. Суд решил удовлетворить ходатайство и ограничиться назначением взыскания в размере 30 тыс. рублей, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
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