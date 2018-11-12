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Снабжал арестантов телефонами: 30 тыс. руб. заплатит инспектор Тавдинской колонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Prison freedom barbed wire will run fencing 957491

Снабжал арестантов телефонами: 30 тыс. руб. заплатит инспектор Тавдинской колонии

Сегодня, 17:32ОбществоФото: maxpixel.net
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