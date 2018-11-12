Свердловчане смогут сообщить о некачественном питании в садах и школах
Сегодня, 09:30ОбществоФото: maxpixel.net
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Уральский Родительский комитет запускает горячую линию по вопросам некачественного питания в образовательных учреждениях Свердловской области.
Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев заявил, что вся информация о некачественном питании в детских садах и школах Свердловской области, поступившая от родителей, будет направляться в Роспотребнадзор, муниципальные образования, а также Уполномоченному по правам ребенка и в прокуратуру.
Все, кто столкнулся с проблемами в организации питания в образовательных учреждениях, могут обратиться по телефону – 8 (922) 11-92-888.
Данная мера стала следствием участившихся случаев отравления детей в школах и детских садах региона. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении руководителей ЕМУП ШБС «Золушка», информирует ЕАН.
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