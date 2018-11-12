Трубы системы мелиорации украдены с земель Министерства АПК Свердловской области

В Николо-Павловском были похищены трубы системы орошения территории, находящиеся на особо ценной земле в ведении ООО СП «Николопавловское» и принадлежащей Министерству агропромышленного комплекса Свердловской области. Территория площадью 214 га предназначена для выращивания овощных культур в открытом грунте. В 2004 году на территории была проведена реконструкция мелиоративной системы. Средства на нее были выделены из бюджета Свердловской области, о чем свидетельствуют документы, предоставленные директором сельхозпредприятия.

В минувшие выходные директор предприятия обнаружил, что трубы были выкопаны и вывезены.

Распилили подземную систему орошения с/х полей, около 1,5 км труб, часть уже сдали в металлолом: трубы 300 м, 400 м, толщиной 2 мм, сообщил редакции TagilCity.ru сын директора сельскохозяйственного предприятия.

Евгений Баторин считает, что трубы забрал владелец гусиной фермы, проживающий в Николо-Павловске.

Мне известно, что он пригнал трактор, все раскопал, трубы вывез и сдал в металлолом. Сейчас мы поедем искать наши трубы. Предварительно, ущерб мы оцениваем в 10-15 млн рублей. Эти земли были переданы нам губернатором Евгением Куйвашевым на ответственное хранение,рассказал Евгений Баторин.