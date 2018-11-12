ЗАО «Уральская бумага» в Сухом Логу лишилась автопарка из-за долга 1,2 млн рублей
Сегодня, 12:56ОбществоФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Судебные приставы арестовали у ЗАО «Уральская бумага» в Сухом Логу три единицы техники из-за долга более 1,2 млн рублей.
В сумму долга предприятия вошли более 300 тыс. рублей невыплаченной рабочим зарплаты, около 900 тыс. рублей задолженности перед электросетевой компанией и администрацией ГО Сухой Лог и 30 тыс. рублей неуплаченной госпошлины.
В результате чего, у ЗАО «Уральская бумага» описано три транспортных средства. Это фургон Таtа, пассажирский микроавтобус ГАЗ и грузовой автомобиль КамАЗ 530.
Если в ближайшее время предприятие не погасит долг, то автомашины будут переданы на оценку в специализированную организацию и затем на реализацию на торгах, пишет «Областная газета».
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