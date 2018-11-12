ЗАО «Уральская бумага» в Сухом Логу лишилась автопарка из-за долга 1,2 млн рублей

В сумму долга предприятия вошли более 300 тыс. рублей невыплаченной рабочим зарплаты, около 900 тыс. рублей задолженности перед электросетевой компанией и администрацией ГО Сухой Лог и 30 тыс. рублей неуплаченной госпошлины.

В результате чего, у ЗАО «Уральская бумага» описано три транспортных средства. Это фургон Таtа, пассажирский микроавтобус ГАЗ и грузовой автомобиль КамАЗ 530.