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ЗАО «Уральская бумага» в Сухом Логу лишилась автопарка из-за долга 1,2 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЗАО «Уральская бумага» в Сухом Логу лишилась автопарка из-за долга 1,2 млн рублей

Сегодня, 12:56ОбществоФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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