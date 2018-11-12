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Женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле переедет в поликлинику в конце ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле переедет в поликлинику в конце ноября

Сегодня, 13:56ОбществоАнна ГригорьеваФото: скриншот с Google Maps
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