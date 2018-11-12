Женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле переедет в поликлинику в конце ноября
Сегодня, 13:56ОбществоАнна ГригорьеваФото: скриншот с Google Maps
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В конце ноября женская консультация в Дзержинском районе Нижнего Тагила планирует начать работу в здании районной поликлиники на улице Окунева, 30.
Сюжеты: Нижний Тагил
На сегодняшний день ремонт нового отделения в здании поликлиники, где будет располагаться женская консультация, полностью закончен. Идет процесс оборудования кабинетов. Прием пациенток пока ведется в старом здании.
Как рассказала заведующая женской консультацией Евгения Михайлиди, новое отделение будет расположено на втором этаже поликлиники.
Вход в женское отделение будет отдельный, то есть пересечения с пациентами поликлиники не будет. Таже в отделение есть своя раздевалка,регистратура, кабинеты забора крови и УЗИ,сообщила редакции TagilCity.ru Евгения Жоржевна.
Напомним, что здание женской консультации на улице Коминтерна уже несколько лет находится в аварийном состоянии.
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