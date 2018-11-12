Женская консультация на Вагонке в Нижнем Тагиле переедет в поликлинику в конце ноября

На сегодняшний день ремонт нового отделения в здании поликлиники, где будет располагаться женская консультация, полностью закончен. Идет процесс оборудования кабинетов. Прием пациенток пока ведется в старом здании.

Как рассказала заведующая женской консультацией Евгения Михайлиди, новое отделение будет расположено на втором этаже поликлиники.

Вход в женское отделение будет отдельный, то есть пересечения с пациентами поликлиники не будет. Таже в отделение есть своя раздевалка,регистратура, кабинеты забора крови и УЗИ,сообщила редакции TagilCity.ru Евгения Жоржевна.