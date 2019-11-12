Финны обвинили екатеринбургских артистов в плагиате из-за гимна России
Сегодня, 09:18ОбществоФото: Страница группы "Солнцеворот" в соцсети
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Екатеринбургской группе «Солнцеворот» поступила претензия от финского музыканта из-за исполнения гимна России. Группу обвинили в плагиате, пишет портал Е1
Сюжеты: Екатеринбург
Солистка группы Анастасия Ведерникова рассказала, что клип был снят год назад. В песне ничего не изменено — ни музыка, ни текст гимна.
Суть претензии в том, что наша мелодия совпадает с другой записью. Претензия поступила от финнов, у них есть какой-то певец, который записал песню под названием «Гимн любви» на финском языке,рассказала исполнительница.
Жалоба была размещена на YouTube-канале и теперь исполнители должны на нее отреагировать. Они отмечают, что в музыке, действительно, есть совпадение.
Видео
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Видео: Страница группы "Солнцеворот" в соцсети
Юрист Евгений Шуров пояснил, что гимн России не является объектом авторского права.
«Солнцеворот» должен написать возражение на эту претензию правообладателя, сослаться на эту статью 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации,сказал юрист.
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