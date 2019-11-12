Финны обвинили екатеринбургских артистов в плагиате из-за гимна России

Солистка группы Анастасия Ведерникова рассказала, что клип был снят год назад. В песне ничего не изменено — ни музыка, ни текст гимна.

Суть претензии в том, что наша мелодия совпадает с другой записью. Претензия поступила от финнов, у них есть какой-то певец, который записал песню под названием «Гимн любви» на финском языке,рассказала исполнительница.

Жалоба была размещена на YouTube-канале и теперь исполнители должны на нее отреагировать. Они отмечают, что в музыке, действительно, есть совпадение.

Видео Видео: Страница группы "Солнцеворот" в соцсети

Юрист Евгений Шуров пояснил, что гимн России не является объектом авторского права.