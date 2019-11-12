Глава «Роскосмоса» отреагировал на заявление Путина о воровстве на космодроме
Сегодня, 13:26ОбществоФото: Роскосмос
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Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова президента России Владимира Путина о воровстве на космодроме «Восточный», пишут «Новые Известия».
Накануне глава государства заявил, что на космодроме «Восточный» «воруют сотни миллионов», несмотря на уже возбужденные уголовные дела. Рогозин пояснил, что президент говорил о минувших годах, пишет РИА «Новости». Глава корпорации отметил, что «вторая очередь космодрома строится совсем на иных принципах». По его сообщению, деньги выделяются из казначейского аккредитива, оснований думать о нерациональном расходовании средств — нет.
Рогозин между тем подчеркнул, что принимает критику Путина и сказал, что воровством на стройке космодрома занимались подрядчики «Спецстроя». После выявления данных фактов на космодроме последовали кадровые перестановки и полностью был расформирован блок капитального строительства.
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