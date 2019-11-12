Глава «Роскосмоса» отреагировал на заявление Путина о воровстве на космодроме

Накануне глава государства заявил, что на космодроме «Восточный» «воруют сотни миллионов», несмотря на уже возбужденные уголовные дела. Рогозин пояснил, что президент говорил о минувших годах, пишет РИА «Новости». Глава корпорации отметил, что «вторая очередь космодрома строится совсем на иных принципах». По его сообщению, деньги выделяются из казначейского аккредитива, оснований думать о нерациональном расходовании средств — нет.