На Урале торговая сеть «Мегамарт» прекращает своё существование

Изменения начнутся с Екатеринбурга. В письме сообщается, что основной фокус будет делаться на развитии двух форматов: дискаунтера «Дикси» и супермаркета «Виктория». При этом формат торговой сети «Мегамарт» перестанет существовать.

В ближайшее время будет запущена серия пилотных проектов в Екатеринбурге, которая позволит найти лучшее решение для трансформации формата гипермаркетов,говорится в письме.

Реформа будет протекать в течении года, однако основные изменения произойдут уже в ближайшее время. Сотрудники «Мегамарта» оптимизм руководства не разделяют и считают, что их ждёт сокращение.

Формата гипермаркет, скорее всего, не станет. Будет супермаркет и дискаунтер. С вывесками «Виктория» и «Дикси» соответственно. В «Дикси» пока фактически вообще нет промтоваров, их, как правило, привозят только на акцию. В супермаркетах «Виктория» есть, но ассортимент уже, чем был в гипермаркете. Поэтому не исключено, что будут сокращения,считает один из сотрудников.