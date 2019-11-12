На Урале торговая сеть «Мегамарт» прекращает своё существование
Торговую сеть «Мегамарт» на Урале ждёт реформация, в ходе которой гипермаркеты утратят свой привычный формат, сообщает ЕАН со ссылкой на письмо от руководства ГК «Дикси» (куда входит «Мегамарт») к сотрудникам.
Изменения начнутся с Екатеринбурга. В письме сообщается, что основной фокус будет делаться на развитии двух форматов: дискаунтера «Дикси» и супермаркета «Виктория». При этом формат торговой сети «Мегамарт» перестанет существовать.
В ближайшее время будет запущена серия пилотных проектов в Екатеринбурге, которая позволит найти лучшее решение для трансформации формата гипермаркетов,говорится в письме.
Реформа будет протекать в течении года, однако основные изменения произойдут уже в ближайшее время. Сотрудники «Мегамарта» оптимизм руководства не разделяют и считают, что их ждёт сокращение.
Формата гипермаркет, скорее всего, не станет. Будет супермаркет и дискаунтер. С вывесками «Виктория» и «Дикси» соответственно. В «Дикси» пока фактически вообще нет промтоваров, их, как правило, привозят только на акцию. В супермаркетах «Виктория» есть, но ассортимент уже, чем был в гипермаркете. Поэтому не исключено, что будут сокращения,считает один из сотрудников.
Кроме Екатеринбурга, гипермаркеты «Мегамарт» также находятся в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ревде, Арамиле, Верхней Пышме и других городах Среднего Урала.