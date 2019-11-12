Общественница из Екатеринбурга посчитала, сколько зарабатывают посредники Е-карты

Работает Е-карта следующим образом: сначала клиент ее пополняет и средства зачисляются компании «И-сеть», а затем она расплачивается с перевозчиком, вычитая стоимость собственных услуг.

Согласно отчету за 2018 год, сумма поступивших средств на счет компании составляет 404,407 миллиона рублей. При этом выручка компании — всего 109,994 миллиона рублей. Все остальное уходит на оплату услуг перевозчиков.

Из полученных 110 миллионов рублей вычитаем себестоимость самой карты, которая составляет 68 миллионов рублей. В итоге чистая прибыль предприятия за 2018 год получается 26,5 миллионов.

При оплате проезда Е-картой посредник забирает примерно 6 рублей с каждой поездки. Оплата за «процессинговые услуги» как раз входит за себестоимость карты. А это еще по 4 рубля с каждой поездки. Плюс 1,5 рубля чистая прибыли «И-сети». В итоге получаем переплату в 5,5 рублей, не включая стоимость услуг посредников.

Поэтому, в следующий раз, когда Высокинский заговорит о повышении стоимости проезда или о включении инвестнадбавки на проезд в наземном транспорте ради покупки новых вагонов — знайте, достаточно выкинуть всех прихлебателей (в следующей публикации рассмотрим конкретные фамилии) из этой цепочки, тогда можно на сэкономленные 5,5 рублей в поездки и новые вагоны купить и старые отремонтировать, пишет Екатерина Петрова.

Скандал с использованием Е-карты начался в мае 2019 года, когда метро было исключено из списка услуг. Произошло это из-за удорожания проезда до 32 рублей.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова обратилась к мэру Александру Высокинскому с просьбой пересмотреть вопрос. Он сообщил, что будет создана рабочая группа, которая займется рассмотрением возможности возвращения метро в список услуг.