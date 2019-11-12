«Обойтись без ветеринаров». Отрубивший головы кошкам свердловчанин избежал наказания

Летом этого года мужчина, поссорившись с супругой, отрубил головы двум домашним кошкам и прислал женщине фото трупов с подписью: «С тобой будет то же самое». Женщина обратилась в полицию. Там на ее супруга завели уголовное дело по двум статьям — за истязание женщины и за жестокое обращение с животными. Однако позже свердловчанка пожалела мужа и передумала. В суде пояснили, что уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее в интервью изданию «Знамя Победы» женщина рассказала, почему передумала требовать наказания для супруга:

В тот день мы планировали ехать в ветеринарную лечебницу, чтобы их усыпить. Животные много лет прожили у нас и сильно болели в последние годы. Видимо, после нашей размолвки муж решил обойтись без ветеринаров… Муж очень сожалеет о случившемся, клянется, что такого больше не повторится.