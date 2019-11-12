Свердловчанин подал в суд на производителя шоколада Milka за «не альпийских коров»
Сегодня, 10:14ОбществоФото: pixabay.com
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Житель Екатеринбурга пытался взыскать с производителя шоколада Milka «Мон`дэлис Русь» 500 тысяч рублей компенсации за недостоверную информацию, сообщает News.ru.
Мужчина пояснил, что десять лет покупал шоколад данной марки, полагая, что в его состав входит альпийское молоко. Однако, прочитав информацию на упаковке, он узнал, что продукт произведен во Владимирской области. Свердловчанин пришел к выводу, что «коровы не дышат альпийским воздухом, на них явно не попадает солнечный свет Альп».
Суд исковое заявление отклонил, посчитав, что информация на упаковке соответствует требованиям законодательства, а шоколад производят с использованием сухого молока швейцарских компаний.
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