Свердловчанин подал в суд на производителя шоколада Milka за «не альпийских коров»

Мужчина пояснил, что десять лет покупал шоколад данной марки, полагая, что в его состав входит альпийское молоко. Однако, прочитав информацию на упаковке, он узнал, что продукт произведен во Владимирской области. Свердловчанин пришел к выводу, что «коровы не дышат альпийским воздухом, на них явно не попадает солнечный свет Альп».