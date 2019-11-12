Свыше 70% новых абонентов домашнего интернета и ТВ МТС не платят за мобильную связь

Новое конвергентное решение, включающее домашний интернет со скоростью до 100 Мб/с и 139 каналов интерактивного цифрового телевидения, позволяет клиентам МТС бесплатно пользоваться мобильной связью и безлимитным мобильным интернетом. В 2019 году 73% новых абонентов МТС в Екатеринбурге, 83% в Первоуральске и 94% в Каменске-Уральском при подключении домашнего интернета выбрали именно тарифный план «Весь МТС».

Свыше 20 000 свердловских семей в 2019 году стали новыми абонентами или получили новое качество такой услуги МТС, как доступ к широкополосным каналам передачи данных. Сейчас, когда подавляющее большинство свердловчан уже имеет подключение к интернету в своих квартирах, а условия договоров операторов позволяет переносить такую услугу и при переезде на новое место жительства, эта цифра может свидетельствовать о популярности нашего конвергентного предложения «Весь МТС». Каждый новый пользователь этого тарифа помимо высокоскоростного домашнего интернета и пакета цифрового телевидения получает ежемесячный пакет бесплатных минут и СМС и безлимитный интернет на своём мобильном устройстверассказал директор по маркетингу филиала МТС в Свердловской области Андрей Мамаев